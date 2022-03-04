Teknik Direktör Hikmet Karaman: “Pazartesi oynayacağımız Alanyaspor maçına odaklandık”

Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final maçından sonra Kayseri'ye dönen sarı kırmızılılar, pazartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçında ilk 11’de mücadele eden sarı kırmızılılar düz koşu yaptı ve salon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise pas ve kondisyon çalışmasıyla antrenmana devam etti. Pazartesi günü oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan maçı, Malatya bölgesi hakemi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemli olarak ise Gamze Durmuş Pakkan görevlendirildi.

‘PAZARTESİ GÜNÜ ALANYASPOR MAÇI VAR, BU MAÇA ODAKLANDIK'

Alanyaspor ile mücadele öncesi takımı hazırladıklarını ve iyi bir performans beklediklerini belirten Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Yoğun bir programdan çıktık. Pazartesi günü Alanyaspor maçı var, bu maça odaklandık. Pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp bu maça yüzde 100 performansla çıkarmamız gerekiyor. Hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda doğru çalışma yaparak pazartesi akşamına kadar hazırlanmamız gerekiyor. Thiam ve Majid’in sakatlık durumu ciddi ve Emrah’da aynı durumda. Taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. O coşku o motivasyon Beşiktaş maçına yansıdı. Şehrin ileri gelenleri takıma sahip çıkmalı. Çünkü; gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil ekonomik oranda da doğru bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Bunlarla ilgili daha teferruata girmek istemiyorum. Çünkü; bende artık şehrin hemşehrisi oldum. Dördüncü kez buradayız. Çalıştığımız Başkanlar, Yönetim Kurulları, Siyaset Adamları, Belediye Başkanları sizler gibi hepimiz bilgiliyiz. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şey vermeye çalışıyor. Bir takım hayali kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Bir bütünleşme yardımlaşma şart” diye konuştu.

‘GALİP GELEREK VE 3 PUAN ALARAK PERFORMANSIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ’

Alanyaspor ile gerçekleşecek olan maçta galip gelmek istediklerini belirten sarı kırmızılı Cenk Gönen, ”Son oynadığımız maç benim için güzeldi. Takım arkadaşlarımızla iyi bir mücadele sergiledik. Hocamızın bizden istediği taktiği, yapmamız gerekenleri sahaya yansıttık. Beşiktaş kendi sahasında güçlü bir takımdı. Onları orada yenmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kendi saha ve seyircimiz önünde güzel bir futbol izlettirip, performansımızı maç sonunda galip gelerek ve 3 puan alarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.

‘TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR’

Taraftarlarından destek görmek istediklerini belirten Lionel Carole, “Bizim için çok önemli bir maç ve evimizde oynayacağız, bir önceki maçta yenilmiştik ve bunu da rövanş olarak görüyoruz. Kazanmak istiyoruz. Sıralamamız için de oldukça önemli bir durum. Aynı zamanda taraftarımıza armağan etmek için önemli bir maç. Biliyorsunuz ilk maçta canımız acımıştı, kötü bir mağlubiyet almıştık. Taraftarımıza ihtiyacımız var onları yanımızda görerek, bu dinamizmi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

