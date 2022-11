Tekli eğitim için Teltik, 'Birkaç seneyi alacak'

Barbaros Mahallesi Muhtarı Levent Karakaya, öğrencinin ikili eğitimin kurbanı olduğunu iddia ederken, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, tekli eğitime planlamadaki eksiklikler nedeniyle geçilemediğini ve birkaç seneye de geçilemeyeceğini açıkladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, KayseRadar, Hunat TV ve TV Kayseri ortak yayınında Basın Konseyi programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı. Gazeteciler Mustafa Bayram, Murat Metiner ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını cevaplayan muhtar Karakaya, vefat eden öğrencinin ikili eğitimin kurbanı olduğunu söyledi. Muhtar Karakaya, “Ben 2019 senesinde muhtar seçildim. Bunu sürekli gündeme getiriyorum. Şu an maalesef bölgemizde ikili eğitim oldukça fazla. Okul arsalarımız var ancak arsalar üzerinde sorun var. 141 ile 200 arası hisseder oluşmuş. Diğer yerlerde başka kurumlara verilmiş. Kazanın olduğu bölge karşısında okula ihtiyacımız var. Şu anda ben Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nde okul aile birliği başkanıyım. Öğrencilerimiz saat 08:00’da derse başlıyorlar, saat 13:00’da dersten çıkıyorlar. 13:20’de ikinci grup derse giriyor, 19:20’de dersten çıkıyorlar. Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki kızımız da saat 19:25 civarında bu kaza ile karşı karşıya kalıyor. Kızımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLAR GİRİŞTE VE ÇIKIŞTA BU SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR’

Öğrencilerin akşam okul çıkışı yollarda değil de o saatlerde evlerinde aileleriyle olmaları gerektiğini dile getiren Muhtar Karakaya, “Mahallemdeki ve çevremizdeki vatandaşlar bana bu konuda ‘bir çalışma yapmıyor musunuz, bizim sesimiz olun’ diyorlar. Ben bunu her platformda dile getiriyorum. Bu konuyu da sürekli toplantılarda yazılı olarak da dile getiriyorum. Burada şöyle bir sıkıntı daha var. Mesela şu an Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nin taban puanı 95,733. Bu çocuklar aslında çok başarılı olup nitelikli okulun azlığından dolayı okullara giden çocuklarımız. Ve sınıfları 40 kişi. Sabah 07:00’da gidiyorlar, 13:00’da çıkıyorlar. Diğer grup 13:20’de derse girip, akşam 19:20’de dersten çıkıyorlar. Ve bu çocukların evlerine gelmesi saat 20:00’yi buluyor. Şu an Erkilet Bulvarı trafik hızı 70 olarak yazılıyor, ama okulun tam karşısında bu çocuklar girişte ve çıkışta bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu çocuklarımızın o saatlerde evinde aileleriyle beraber oturmuş yemek yiyor istirahat ediyor olmaları gerekiyor” diye konuştu.

‘İKİLİ EĞİTİMİN BİTMESİ İÇİN DAHA HIZLI OKUL YAPILMASI LAZIM’

Bu konuyu gündeme devamlı olarak getirdiğini belirten Muhtar Karakaya, “İşin garip tarafı biz muhtarlar olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) bu şikayetleri iletmiş olmamıza rağmen orada katılımcı bile değiliz. Vatandaşın bütün şikâyeti bize geliyor ama bizim orada öyle bir yetkimiz de yok. Kendi bölgemizdeki okullar olsun, diğer bölgelerdeki geçitler olsun oradaki şikayetlerin daha fazla dile getirildiği kişiler bizleriz. Bana diyorlar ki sen bu konuyu sürekli çok konuşuyorsun. Dedim ki biz 15-16 yaşlarında bir kızımızı kaybettik. Bunu gündeme getirmekten daha doğal ne olabilir ki. Uzak bölgelerden gelen çocuklarımız da var. Saat 06:00'da bu çocuklar yola çıkıyor. Bu çocuklar sabah karanlıkta okula gidiyor. Diğer grupta akşam karanlıkta evine gidiyor” ifadelerini kullandı.

İkili eğitimin bitmesi için okulların hızlı ve merkezi yerlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Muhtar Karakaya, “Benim çözüm önerim şu; Öncelikle ikili eğitimi bir an önce bitirebilmeniz için çok daha hızlı okul yapmamız lazım. Ve okul bölgeleri seçilirken merkezi yerlerin seçilmesi lazım. Okul arazilerinin kurumlara göre değil de okul ihtiyacına göre yapılması lazım. İkinci öncelik okul önlerinde yaya geçidi yok. Yaya geçitleri 200-300 metre ileride oluyor. Okul önünü siz bariyerlerle kapatmış olsanız bile bu çocuklar yine oradan atlayacaklar. Oralara ışıklı yaya geçidinin konması gerektiğini düşünüyorum. Bu, şehrimizde yıllardan beri var olan bir sorun” dedi.

TELTİK: ‘TEKLİ EĞİTİME GEÇMEK BİRKAÇ SENEYİ BULABİLİR’

Programa telefonla bağlanan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, trafik kazasında hayatını kaybeden Rumeysa için başsağlığı diledi. Kentte tekli eğitimin hayata geçirilmesinin birkaç seneyi bulacağını belirten Teltik, “Tekli eğitim şu anda engellenen olaylar, belki de planlamadaki bir eksiklikten dolayı birkaç seneyi alacak diye düşünüyorum. Gerçekçi konuşmak lazım. Elimizde sihirli bir değnek yok. Yarın bunu yapalım diyemeyiz. Daha önce çalışmalar yapılmıştı, belediyelere taleplerimiz olmuştu. Bu olay üzerine tekrar yazma ihtiyacı hissettik. Muhtarımızda bu konuyla ilgili gelişmeyle yakından ilgileniyor. O okulla ilgili çalışmalar yapıldı. Belediyeler hız kesici talep edildi. İnşallah bu sefer yerine getirecekler. Birkaç defa gündeme geldi, görüşmeler yapıldı. Tedbir alınması gereken birkaç okulumuz daha var. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah yerine getirecekler. Başka can kayıpları olmasın. Başka canımıza zarar gelmesin” ifadelerini kullandı.