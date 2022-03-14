Tekden Hastanesi'nde Tıp Bayramı kutlandı

Hastanede yapılan etkinliklere Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ve eşi, yönetim kurulu üyeleri ve Özel Tekden Hastanesi'nin hekimleri ile sağlık çalışanları katıldı. Etkinliklerde hekimler konuşmalar gerçekleştirirken, ayrıca bir hekim de meslektaşlarına bağlamasıyla türkü söyledi.

Tıp alanının önemini vurgulayan genç tıpçılara tavsiyeler veren Op. Dr. Kemal Tekden, "Sağlık çalışanlarının yaptığı iş çok kutsal. Çünkü karşımızdaki muhatap, Yaratan'ın eşref-i mahlukat kabul ettiğimiz insandır. Bize gelen insanlar dertlerine derman bulmamızı istiyor. Onlara yardımcı olmak ulvi bir görevdir. Bunun karşılığında hastaların hekimlere tebessüm ve dua etmeleri mükemmel bir şeydir. Bütün hekim arkadaşlarım da olaya böyle bakmaları, para vs. gibi konuları arka planda bırakmaları gerekir. Tıp Bayramı kutlamalarımızda bunun önemini vurguluyoruz" diye konuştu.

Tekden, hekimliğin gerektirdiği vasıfları dile getirerek, "Hekim arkadaşlarımın hastaları memnun etmesi ve bunun sonucu dualarını almaları çok önemlidir. Eğer bunu yaparlarsa göreceklerdir ki işleri rast gidecektir. Ama işlerini çok iyi yapmaları ve savsaklamamaları lazım. Bir makine bozulduğunda tamir edebilir veya kaldırabilirsin ama insan öyle değil. İnsan Allah'ın yarattığı şerefli bir mahluk olarak zarar verilebilecek bir muhatap değil. Çok hassas, dikkatli ve bilgili bir şekilde hareket etmek önemli" ifadelerini kullandı.

Pandemide doktorların üstün mücadelelerine değinen Tekden, "COVID-19 pandemisi süresince hekimlerimiz çok gayret sarf ettiler. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Bu süreç hafiflemeye başlasa da yine de tedbiri elden bırakmamak lazım" diye konuştu.

Tekden, hasta ve hasta yakınlarına ayrıca çağrıda bulunarak "Hastaların hekimler ile karşılaştığında hiç olmazsa bir teşekkürü eksik etmemeleri lazım. Çünkü bu iş herkesin fedakarlık gösterebileceği bir iş değil. Doktora yapılacak küçük bir teşekkür onu çok mutlu edecektir. Yaptıklarının karşılığını ufak bir teşekkürle de olsa almak isteyecektir" şeklinde konuştu.

