Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

 Uygun fiyata mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Bir kişinin, tek seferde birer kilogram olmak üzere yaptığı pazar alışverişi ise 226 lira tutuyor.

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  • 22.10.2022 11:51
  • Güncelleme: 22.10.2022 11:51
Tek kişinin birer kiloluk pazar alışverişi 226 lira

Son zamanlarda gıdaya gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar, meyve ve sebze alışverişini daha çok semt pazarlarından yapmaya başladı. Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor. Bir ailenin, tek seferde her üründen birer kilogram olmak üzere yaptığı temel gıda alışverişinin maliyetini sizler için derledik. Semt pazarından yapılan tek seferlik alışverişin maliyeti ortalama 226 lirayı buluyor. 

Pazar sepetinde değerlendirilen sebze ve meyvelerin fiyatları şu şekilde: 
Domates: 10 TL
Salatalık: 15 TL
Biber: 15 TL
Soğan:6,5 TL
Mantar: 30 TL
Patates: 6 TL
Pırasa: 5 TL
Patlıcan: 12,5 TL
Kabak: 10 TL
Limon: 20 TL
Muz: 22 TL
Havuç: 5 TL
Çilek: 40 TL
Üzüm: 12,5 TL
Elma: 10 TL
Mandalina: 6,50 TL.

1ha

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