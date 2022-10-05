Tehdit ve şantajla para ve malzeme alan şüpheliler tutuklandı

Olay, 1 Ekim günü saat 21.00 sıralarında Talas Han Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Yağma, şantaj, tehdit ve hakaret olayı ile ilgili iş yeri sahibi B.T., müşteri ilişkisi sebebiyle tanıdığı İ.L. isimli kadının işletmeye geldiği daha sonra tanımadığı bir adamın gelerek kadın arkadaşı ile yakaladığı gerekçesiyle kendisine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca farklı zamanlarda zorla kadın arkadaşı ile görüştüğünü gerekçe göstererek ‘ceza’ adı altında para ve işletmede bulunan malzemelerden aldığını öne sürdü.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma neticesi şüpheli şahısların açık kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli kişiler yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.