Tedavileri tamamlanan leylekler doğaya bırakıldı
Kayseri'de daha önce çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç ve yaralı olarak bulunan leylekler, sağlığına kavuşturularak yeniden doğaya bırakıldı.
- 05.09.2022 13:02
- Güncelleme: 05.09.2022 13:02
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine daha önce teslim edilen bakıma muhtaç ve yaralı leylekler, ekiplerce veteriner hekimlere teslim edilmişti. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan 6 leylek, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince doğaya bırakılmalarının onayının ardından bulundukları yer olan Hürmetci Sazlığı Sulak Alanı’na bırakıldı.
1ha
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