Tedavileri tamamlanan leylekler doğaya bırakıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine daha önce teslim edilen bakıma muhtaç ve yaralı leylekler, ekiplerce veteriner hekimlere teslim edilmişti. Gerekli bakım ve tedavileri yapılan 6 leylek, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğince doğaya bırakılmalarının onayının ardından bulundukları yer olan Hürmetci Sazlığı Sulak Alanı’na bırakıldı.