Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Kayseri’de bulunan SMA Tip 2 hastası iki çocuktan birisi olan Melih Eymen Ceylan için Valilik izniyle kampanya düzenleniyor. Sadece yurtdışında tedavisi olan hastalığın tedavisinde yaş ve kilo kriteri olduğu için son 4 ayı kalan Melih Eymen’in tedavi olabilmesi için gerekli olan paranın sadece yüzde 30’u tamamlandı. Ailesi Melih Eymen’in sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Melih Eymen’in hastalığının farkında olduğunu, hayatlarının çok zor geçtiğini söyleyen anne Fatma Ceylan, “Evladımız 4,5 yaşında bebeklikten çıkıp çocukluk dönemine girdi ve hastalığının farkında. Biz ona tabi ki hastalığını anlatmıyoruz ama onu ne kadar uzak tutalım desek de bu şekil röportajlarda duyuyor. Oğlumun bütün oyuncakları onun hayatında, onun hayal dünyasında SMA hastası olmuş. Melih Eymen’in bir tane abisi var 14 yaşında bu sene sınava girecek, ergenlik döneminde bize en çok ihtiyacı olduğu dönemde biz evladımıza nasılsın diyemiyoruz. Hayatımız çok zor geçiyor. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu bizim sınavımız biz bunun farkındayız. Ama bu mücadelede bizim elimizden tutulmasını istiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Zaten valilik onaylı bir kampanya, bütün hesaplar Melih Eymen’e ait, biz hiçbir şekilde hesabı göremiyoruz. Evladımız izin çırpınıyoruz. Bizim bu çırpınışlarımızı duyun, elimizden tutun” şeklinde konuştu.

‘OĞLUMUZA DAHA FAZLA GEÇ KALMAK İSTEMİYORUZ’

100’den fazla bebeğin bu tedavi sayesinde iyileştiğini dile getiren anne Fatma Ceylan, oğulları için tüm Kayseri’den destek beklediğini belirtti. Anne Ceylan, “Buradan Kayseri’ye sesleniyorum. Kayserimiz çok büyük çok güçlü, aslında birlik olabilirsek bunu başarabiliriz. 100 küsür bebeğimiz aynı kampanyayı tamamladı. Aynı tedaviyi aldı ve iyileşti. İmkânsız bir şey değil. Bir tanesi de Melih Eymen olabilir o da kardeşleri gibi iyileşebilir. Zamanımız az kaldı. 4 ay gibi bir süremiz var. Evladımıza geç kalmak istemiyoruz. Zaten bizim tanımız çok geç konuldu. 1 yıl tanı koydurmak için uğraştık. Ankara’ya gittik, evladımızı kalçalarından ameliyat edecek bile oldular. Sonra valilik izin süreci uzun sürdü. Oğlumuza daha fazla geç kalmak istemiyoruz. Bu konuda bize destek olun. Oğlumuzun elinden tutun” ifadelerini kullandı.