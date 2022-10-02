Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

 Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Melih Eymen'in yurt dışında tedavi olabilmesi için sadece  4 ayı kaldı. Aile çocuklarının sağlığına kavuşması için destek bekliyor. 

PAYLAŞ
  • 02.10.2022 13:10
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:11
Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan SMA Tip 2 hastası iki çocuktan birisi olan Melih Eymen Ceylan için Valilik izniyle kampanya düzenleniyor. Sadece yurtdışında tedavisi olan hastalığın tedavisinde yaş ve kilo kriteri olduğu için son 4 ayı kalan Melih Eymen’in tedavi olabilmesi için gerekli olan paranın sadece yüzde 30’u tamamlandı. Ailesi Melih Eymen’in sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Melih Eymen’in hastalığının farkında olduğunu, hayatlarının çok zor geçtiğini söyleyen anne Fatma Ceylan, “Evladımız 4,5 yaşında bebeklikten çıkıp çocukluk dönemine girdi ve hastalığının farkında. Biz ona tabi ki hastalığını anlatmıyoruz ama onu ne kadar uzak tutalım desek de bu şekil röportajlarda duyuyor. Oğlumun bütün oyuncakları onun hayatında, onun hayal dünyasında SMA hastası olmuş. Melih Eymen’in bir tane abisi var 14 yaşında bu sene sınava girecek, ergenlik döneminde bize en çok ihtiyacı olduğu dönemde biz evladımıza nasılsın diyemiyoruz. Hayatımız çok zor geçiyor. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu bizim sınavımız biz bunun farkındayız. Ama bu mücadelede bizim elimizden tutulmasını istiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Zaten valilik onaylı bir kampanya, bütün hesaplar Melih Eymen’e ait, biz hiçbir şekilde hesabı göremiyoruz. Evladımız izin çırpınıyoruz. Bizim bu çırpınışlarımızı duyun, elimizden tutun” şeklinde konuştu. 

‘OĞLUMUZA DAHA FAZLA GEÇ KALMAK İSTEMİYORUZ’

100’den fazla bebeğin bu tedavi sayesinde iyileştiğini dile getiren anne Fatma Ceylan, oğulları için tüm Kayseri’den destek beklediğini belirtti. Anne Ceylan, “Buradan Kayseri’ye sesleniyorum. Kayserimiz çok büyük çok güçlü, aslında birlik olabilirsek bunu başarabiliriz. 100 küsür bebeğimiz aynı kampanyayı tamamladı. Aynı tedaviyi aldı ve iyileşti. İmkânsız bir şey değil. Bir tanesi de Melih Eymen olabilir o da kardeşleri gibi iyileşebilir. Zamanımız az kaldı. 4 ay gibi bir süremiz var. Evladımıza geç kalmak istemiyoruz. Zaten bizim tanımız çok geç konuldu. 1 yıl tanı koydurmak için uğraştık. Ankara’ya gittik, evladımızı kalçalarından ameliyat edecek bile oldular. Sonra valilik izin süreci uzun sürdü. Oğlumuza daha fazla geç kalmak istemiyoruz. Bu konuda bize destek olun. Oğlumuzun elinden tutun” ifadelerini kullandı.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehirden çocuk macera parkları ve mobilyaları

Büyükşehirden çocuk macera parkları ve mobilyaları

Rektör Altun, ERÜ'nün Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Rektör Altun, ERÜ'nün Yeni Öğrencilerini Karşıladı

Büyükşehirden 'Yaşlılar Günü' etkinliği

Büyükşehirden 'Yaşlılar Günü' etkinliği

Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı

Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı

26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat'a plaketli veda

26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat'a plaketli veda

Kocasinan'dan 10 bin metrekarelik 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Kocasinan'dan 10 bin metrekarelik 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Talas'ta üniversite öğrencilerine elit karşılama

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

DAHA FAZLA
Yakut Mahallesi'ne kedi kasabası projesi

Yakut Mahallesi’ne kedi kasabası projesi

Kayserispor'da iç saha serisi sona erdi

Kayserispor’da iç saha serisi sona erdi

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Tedavi için son 4 ayı kalan SMA hastası Melih Eymen destek bekliyor

Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'

Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'