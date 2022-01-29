Tedavi gören Başkana geçmiş olsun ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere akşam geldiği Kayseri'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'a Sarız kilimi hediye eden Özdemir, daha sonra Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Adnan İncetoprak ile birlikte hastanede tedavi gören Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e geçmiş olsun ziyaretinden bulundu.