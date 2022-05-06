Tatbikata katılan itfaiye ekiplerine belgeleri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te düzenlenen Kış Arama Kurtarma Tatbikatı ve Eğitimi'ne katılan 16 itfaiyeciye katılım belgelerini verdi.

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  • 06.05.2022 14:33
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:01
Tatbikata katılan itfaiye ekiplerine belgeleri verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te düzenlenen Kış Arama Kurtarma Tatbikatı ve Eğitimi’ne katılan 16 itfaiyeciye katılım belgelerini verdi.

Yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın can ve mal güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde tatbikatlara da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 16 kişilik ekip, Erciyes Dağı’nda Arama Kurtarma Tatbikatı’na katıldı. Ankara, Konya, Kırşehir ile Nevşehir’den de katılımın olduğu tatbikata, Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri ve AFAD eğitmenlerinden oluşan 50 kişilik ekip katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden ve Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’dan bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, itfaiye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, itfaiye ekiplerine seslenerek, “Yaptığınız hizmetlerin fedakârlık üzerine kurgulandığının farkındayız. Risk taşıdığının farkındayız, sizlere dua ediyoruz. Allah razı olsun, bugüne kadar bizim yüzümüzü ak ettiniz” dedi. Kahraman itfaiye erlerine fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Gerek şehrimizde, gerek diğer şehirlerdeki yapmış olduğunuz çalışmalar ile bakanlıklarımızın teşekkürlerini, sizlerin sayesinde aldık. Bizler de göğsümüzü gere gere, alnımız ak, yüzümüz ak sizlere dua ettik. Tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyor, alnınızdan öpüyor, sağ olun var olun, iyi ki varsınız diyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda Arama Kurtarma Tatbikatı’na katılan 16 itfaiye erine katılım belgelerini takdim etti.

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İHA

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