Taş devrinden kalan mağara apartman samanlık oldu

Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan binlerce yıllık oyma kaya mağaralarına köylüler, hayvanlarını beslemek için kullandığı saman balyalarını istifliyor.

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  • 05.11.2022 10:44
  • Güncelleme: 05.11.2022 10:44
Taş devrinden kalan mağara apartman samanlık oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan binlerce yıllık oyma kaya mağaralarına köylüler, hayvanlarını beslemek için kullandığı saman balyalarını istifliyor.

Sivas’ın Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge köyü binlerce yıllık apartman görünümü kaya mağaraları ile dikkat çekiyor. Mağaraların yaklaşık 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100’e yakın mağaranın bulunduğu yerleşim yeri, yan yana ve alt alta bakıldığında ise ilkel bir apartman görünümünü andırıyor. Çevre düzenlenmesinin yapılarak turizme kazandırılmayı bekleyen mağaraların bir kısmı köylüler tarafından samanlık olarak kullanılıyor.

“Mağaralardan birisine saman doldurmuş”

Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Bekir Tanrıverdi, mağaralardan bir tanesinin hayvancılık yapan bir başka köylü tarafından samanlık olarak kullandığını söyleyerek, “Burada yaşayanlar vahşi hayvanlardan ya da diğer etkilerden etkilenmemek maksadıyla bu yerleşim yerini oluşturmuşlar. Kayadan oyma ambarlarda mevcut. Merak edenler gelip buraları görmeye geliyor. Fakat buranın tarihi bilen ve anlatarak gezdirecek birilerini bulabilirlerse daha faydalı olur. Buranın çevre düzenlenmesinin yapılıp turizme kazandırılmasını isteriz. Burada ki bir kayanın üzerinde haç işareti var. Burada Türk ve Müslüman olmayan vatandaşların da burada yaşadığının bir kanıtıdır. Kayanın yüksekliği 100 metreye yakın bundan yüksekte olabilir azda olabilir. Köyde keçi besleyen bir arkadaş var. Mağaralardan birisine saman doldurmuş. Yazın dışarı koyuyor kışın ise mağaraya koyuyor. Onun haricinde bu mağaralar günümüzde başka bir maksatla kullanılmıyor” şeklinde konuştu.

İHA

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