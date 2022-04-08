Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldüren babaya 20 yıl hapis cezası verildi.

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 16:52
  • Güncelleme: 08.04.2022 17:43
Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldüren babaya 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık B.K.’nın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık B.K. daha önceki ifadesini tekrar ederek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Maktul Ş.K’nın annesi ile çocukları da sanık B.K.’dan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık B.K’ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta meydana gelen olayda B.K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba B.K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı. B. K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kızını öldüren B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

YRP Talas Başkanı Şimşek: 'Bizim derdimiz memleket meselesi'

YRP Talas Başkanı Şimşek: "Bizim derdimiz memleket meselesi"

DAHA FAZLA
Bünyan protokolü öğrencileri ziyaret etti

Bünyan protokolü öğrencileri ziyaret etti

Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis

Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı