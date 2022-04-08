Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis

Kayseri’nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldüren babaya 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık B.K.’nın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık B.K. daha önceki ifadesini tekrar ederek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Maktul Ş.K’nın annesi ile çocukları da sanık B.K.’dan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık B.K’ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta meydana gelen olayda B.K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba B.K., bıçakla kızını boynundan bıçakladı. B. K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kızını öldüren B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.