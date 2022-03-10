Tartıştığı kadını 2. katın penceresinden iten şahsa 25 yıl hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden itilerek ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 10.03.2022 16:52
  • Güncelleme: 10.03.2022 19:23
Tartıştığı kadını 2. katın penceresinden iten şahsa 25 yıl hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi; tartıştığı kadını 2. kattaki apartman boşluğu penceresinden itilerek ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Eylül 2021 tarihinde ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ş.A.A. (34), 2. katındaki apartman boşluğu penceresinden aşağı düştü. Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın, 1 hafta sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kazaen düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı. Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda, düşme öncesi ikametten bağrışma sesleri geldiği, olay sırasında mağdurun ikamette yalnız olmadığı, başka bir erkek şahsın olduğu ve olaydan sonra kaçtığı tespit edildi. Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin 2 ayrı suçtan da aranması bulunan Ş.T. (39) olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon yakalanırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.T.; ile avukatı hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması alınan Ş.T.; önceki mahkemelerde verdiği ifadeleri tekrar ederek suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda, Ş.T.’yi ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet; sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek takdiri indirim uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

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İHA

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