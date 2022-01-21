Tarıma dayalı ekonomik yatırımların hibe miktarları arttırıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğ Resmî Gazete 'de yayımlandı. Bu kapsamda yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon 500 bin Türk Lirası olan hibeye esas tutar 5 milyon Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon 500 bin Türk Lirası olan hibeye esas tutar 3 milyon 500 bin Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon olan başvurularda 2 milyon Türk Lirası olan hibeye esas tutar 3 milyon Türk Lirasına yükseltildi.