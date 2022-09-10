Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kapadokya'yı havadan izledi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kapadokya bölgesini, bölgede faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu ile gökyüzünden izledi.

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  • 10.09.2022 07:23
  • Güncelleme: 10.09.2022 07:23
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kapadokya'yı havadan izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kapadokya bölgesini, bölgede faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu ile gökyüzünden izledi.

Nevşehir’in Göreme beldesindeki kalkış alanında gelen Bakan Kirişci burada balonun uçuş hazırlıklarını izledi ve ilgililerden bilgi aldı.

Balon turu öncesi gazetecilere açıklama yapan Bakan Kirişci “Bu bölgenin belki de en önemli yeri çeşitliliği bu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da gelen turistlerin yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibariyle de belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü festival mesela o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum." Şeklinde konuştu.

Kapadokya’da aynı anda 27 firmanın 156 balonunun aynı anda havalandığını anlatan Bakan Kirişci, balonların birçok kişiye de iş imkanı sağladığını söyledi.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’nin içinde bulunduğu balon, gökyüzüne yükseldi.

İHA

Kayseri Gündem
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