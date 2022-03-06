Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'İddialar tamamıyla gerçek dışıdır'

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçek yağları hakkında açıklamalarda bulunarak, sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı. Kirişci, yeterli yağ stokunun bulunduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını savundu.

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  • 06.03.2022 16:55
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:55
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'İddialar tamamıyla gerçek dışıdır'

Kirişci, yaptığı paylaşımda "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" diyerek, ortaya çıkan iddiaları yalanladı.

Türkiye'nin en önemli ayçiçek yağı tedarikçilerinden olan Rusya'nın Ukrayna ile sıcak çatışmalarının yağ fiyatları ve stokuna etkisine değinen Kirişci, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiği görülmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir almaktadır" ifadelerine yer verdi.

"AYÇİÇEĞİ YAĞI İHRACATI DURDURULDU, ARTAN TALEP NEDENİYLE İTHAL EDİLİYOR"

Türkiye'nin ayçiçek yağı üretimine değinen Kirişci, ülkede yağ üretiminin arttığını öne sürdü. Kirişci, üretimin artmasına karşın artan talep nedeniyle ithalata başvurulduğunu, yağ ihracatının durdurulduğunu ve yağış durumunun yağ üretimini olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Kirişci, "Ülkemizde ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmıştır. Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen, yurtiçindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR TAMAMIYLA GERÇEK DIŞIDIR"

Kirişci, basında ve sosyal medyada çıkan iddiaları yalanlayarak, "Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" ifadelerini sıraladı.

1ha

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