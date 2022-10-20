Tarım ve hayvancılık destekleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2022 yılı tarım ve hayvancılık sektörüne yapılacak destek rakamları belli oldu. 

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  • 20.10.2022 10:40
  • Güncelleme: 20.10.2022 10:40
Tarım ve hayvancılık destekleri açıklandı

Çiftçilerin beklediği haber geldi. 2022 yılı tarım destekleri açıklandı. ‘2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Açıklanan destekler ise şu şekilde;
Mazot ve gübre desteği, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği dekar başına 121 lira olarak gerçekleştirilecek.

Kütlü pamuk ve çeltik üreticileri, dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekar başına 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Sürü yöneticisi istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara yıllık 12 bin lira ödenecek.
Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyunlarına ve keçilerine hayvan başına 50 lira, anaç keçi başına 50 lira destek verilecek.

1ha

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