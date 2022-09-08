Tarihine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir'in 7 projesine özel ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihe sahip çıkan 7 farklı projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

PAYLAŞ
  • 08.09.2022 12:49
  • Güncelleme: 08.09.2022 13:12
Tarihine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir'in 7 projesine özel ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda tarihe sahip çıkan 7 farklı projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihe ve turizme yaptığı yatırımların meyvesini elde ettiği ödüllerle de alıyor. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin ‘kimlikli kent’ kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini, yaşayan, canlı odaklara ve kamusal alanlara dönüştürmesini destekleyerek teşvik etmesini amaçladığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, tarih ve turizme yönelik 7 projede jüri özel ödülü aldı.

Başkan Büyükkılıç’ın önem verdiği projeler ödüllendirildi

Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği ve 34 üye belediyenin toplam 67 proje ile katılım sağladığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem vererek yürüttüğü projeler ile ödüle layık görüldü. Yarışmada, Kültepe Kaniş Karum’u Asurlu Tüccarlar Sokağı Projesi, Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikayesi Müze Projesi, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Tahtalı Kilise Restorasyon Projesi, Türbelerimiz Projesi, Ahi Evran Zaviyesi - Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı Restorasyonları olmak üzere 7 proje jüri özel ödülü getirdi.

Tarihi değerleri gün yüzüne çıkaran ve Tarihi Kentler Birliği tarafından sürekli ödüller alan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, daha önce ‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi’ çalışmaları çerçevesinde jüri özel ödülü almaya hak kazanmıştı. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Turizme kazandırılan Sultanhanı Kervansarayı'na yoğun ilgi

Turizme kazandırılan Sultanhanı Kervansarayı'na yoğun ilgi

Melikgazi'nin destek olduğu takımlar TEKNOFEST'te Kayseri'nin gururu oldu

Melikgazi'nin destek olduğu takımlar TEKNOFEST'te Kayseri'nin gururu oldu

Büyükşehir'den buğday ve nohutun ardından aspir hasadı

Büyükşehir'den buğday ve nohutun ardından aspir hasadı

Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 5 araç, 15 personel ile destek

Kayseri İtfaiyesi'nden Mersin'e 5 araç, 15 personel ile destek

Talas'ta yatırımlara 43,3 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta yatırımlara 43,3 milyonluk yeni kaynak

YRP'de 5 ilçe başkanı istifa etti

YRP’de 5 ilçe başkanı istifa etti

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir öğrencinin kırtasiye masrafı yaklaşık 300 TL

Bir öğrencinin kırtasiye masrafı yaklaşık 300 TL

Başkan Şahin'den Kızılay çıkışı

Başkan Şahin’den Kızılay çıkışı

DAHA FAZLA
Kayserispor – Antalyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Kayserispor – Antalyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Sultanhanı'nda Bünyanlı muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Sultanhanı'nda Bünyanlı muhtarlarla buluştu

Tarihine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir'in 7 projesine özel ödül

Tarihine sahip çıkan Kayseri Büyükşehir'in 7 projesine özel ödül

Kayseri'den 15 itfaiyeci Gülnar'da

Kayseri'den 15 itfaiyeci Gülnar'da

Başkan Çolakbayrakdar, Yemlihalıların gönlünü fethetti

Başkan Çolakbayrakdar, Yemlihalıların gönlünü fethetti