Tarihi Okulda Yatılı İngilizce Eğitim Kampı Başladı

Melikgazi Belediyesi çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için doğayla iç içe olan Tarihi Gesi İlokulu'nda başlattığı İngilizce Eğitim Kampı yoğun ilgi görüyor.

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  • 22.08.2022 12:22
  • Güncelleme: 22.08.2022 19:14
Tarihi Okulda Yatılı İngilizce Eğitim Kampı Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için doğayla iç içe olan Tarihi Gesi İlokulu’nda başlattığı İngilizce Eğitim Kampı yoğun ilgi görüyor.

Yatılı şekilde yapılacak olan İngilizce eğitim kampından sonra başka alanlarda da farklı kamplar yapılacak.

Melikgazi Belediyesi olarak yine farklı bir projeye daha imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Eğitim atağında vites yükseltiyor Melikgazi Eğitim Kampları Projemiz’e başlıyoruz. İngilizce Eğitim Kampı’mızın ilkini 10-15 yaş arasındaki erkek öğrencilerimiz gençlerimizle başladık. Eski ilkokul taş bina restore edildi ve içinin tefrişatını yaparak güzel bir kamp merkezi haline getirdik. Kampımızda tamamen İngilizce eğitim uygulanacak. Öğrencilerimiz müzik, sinema, atölyeler, güzel sanatlar, doğa keşifleri ve tarihi, kültürel geziler ile pratik yapma şansı elde edecek. Telefonları yanlarında olmadığı için internet ortamından uzaklaşarak iletişim becerileri de gelişecek. 40 kişi kapasiteli kamplarımızı kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı yapmayı planladık. Önümüzdeki hafta 10-15 yaş arasındaki kız öğrencilerimiz ile eğitim kampımız devam edecek. Sosyal, kültürel ve sportif birçok faaliyetleri de içeren farklı projelerimiz farklı yaş grupları için devam edecek. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması açısından Melikgazi Belediyesi olarak da biz de elimizden geldiğince uğraşacağız. Bu çerçevede bugün ilkini başlattığımız eğitim kampının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Veliler ise okulda her ayrıntının düşünüldüğünü belirterek bu faydalı eğitim kampı için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.

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İHA

Kayseri Gündem
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