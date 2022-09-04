Tarihi medresenin durumu içler acısı

Hacı Saki mahalle sakinleri, madde bağımlılarının meskeni haline gelen medresenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’de bulunan ve en önemli tarihi eserlerden olan Hoca Hasan Medresesinin büyük bir bölümü ilgisizlik nedeniyle yıkıldı. Hoca Hasan tarafından 1193'te yaptırılan ve içinde cami, imaret ile hanın yer aldığı medresenin son dönemlerde madde bağımlıların meskeni haline gelmesi üzerine tarihi yapı demir parmaklılarla koruma altına alındı. Medresenin restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri “Selçuklu döneminin en eski ve ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesinin durumu içler açısı. Alkol içen, madde kullanan herkesin mekanı burası oldu. Bu tarihi yapının restore edilmesi turizme kazandırılması en büyük temennimiz” dedi.