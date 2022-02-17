Tarihi köprü zamana meydan okuyor

SİVAS (İHA) – Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs alanında bulunan ve Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırıldığı düşünülen tarihi Fadlum köprüsü zamana meydan okuyor.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan tarihi Fadlum köprüsü zamana meydan okuyor. Tam olarak tarihçesi bilinmeyen köprünün, Geç Osmanlı döneminde Sultan Aldülhamit han tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Fadlum ırmağı üzerinde bulunan Fadlum köprüsü geçtiğimiz yıllarda kullanılıyordu. 2016 yılında köprü tarihi yapısının bozulmaması için araç trafiğine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2007 yılında restore ettiği köprü şimdilerde korunuyor.

Osmanlı döneminde yaptırıldığı biliniyor

Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, köprü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önünde bulunmuş olduğumuz köprü Fadlum ırmağı üzerine kurulmuş olan Geç Osmanlı köprüsü. Köprüyle ilgili kesin bir yapım tarihi bilinmemekle birlikte mimari özellikleri bakımından 19 yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olduğu anlaşılmakta. Köprü geçmişte şehrin üniversiteyle olan trafiğini sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Yaklaşık 5-6 yıl kadar önce trafiğe kapatılarak restorasyon çalışması yapıldı’’ dedi.

Köprüyle ilgili kesin bilgiler bilinmiyor

Budaktaş, “Köprü mimari özellikleri bakımından düzgün kesme taşla inşa edilmiştir. Ancak üzerinde herhangi bir süsleme detayı bulunmamış. Tarihi yapılarda normalde kitabeler bulunur. Bu kitabeler yapıların hangi dönemdeki kim tarafından bildiren ifadeler içerir. Muhtemelen tarihi Fadlum köprüsünün de bir kitabesi olması beklenir. Ancak zaman içerisinde yapılan restorasyon çalışmalarında ya da çevresel faktörlerden dolayı bu inşa kitabesi kayboldu mu bilinmiyor. Kitabe mevcut olmadığı içinde yapıyla ilgili kesin bilgiler maalesef öğrenilemiyor’’ diye konuştu.