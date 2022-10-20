Tarihi konağa 'zincirli' koruma

Nevşehir'de 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle koruma altına alınması görenleri şaşırtıyor.

PAYLAŞ
  • 20.10.2022 10:52
  • Güncelleme: 20.10.2022 10:52
Tarihi konağa 'zincirli' koruma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle koruma altına alınması görenleri şaşırtıyor.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi’nde 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle konuma altına alınması görenleri şaşırtıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi’nde bulunan 100 yıllık tarihi bina, dönemin Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Ancak bir asırlık tarihi binanın koruma altına alınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Göreme Caddesi’nde bulunan asırlık bina, kapıları, pencereleri ve tüm çevresi zincirlenerek koruma altına alındı.

Yaklaşık 100 yıldır ayakta kalmayı başaran tarihi konak için Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Temmuz ayında konak için temizlik çalışmasına izin verildiği belirtilirken, yöre esnaflarından Mehmet Güleşer “Zincire vurulmasının sebebi konağın yıkılmaması. Yeni sahipleri satın altı, temizletti. Zincirli koruma yöntemi gelen geçenin dikkatini çekiyor. İnşallah yakın tarihte tekrar turizme kazandırılır” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

DAHA FAZLA
Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı