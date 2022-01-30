Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Kermelik köyünde bulunan tarihi hamam, vatandaşlara şifa dağıtıyor. Yerin altından çıkan termal suyun, kükürtlü yapısı nedeniyle mantar hastalığı başta olmak üzere egzama ve açık yaralara iyi geldiği biliniyor. 

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  • 30.01.2022 13:30
  • Güncelleme: 30.01.2022 13:30
Tarihi hamam vatandaşlara şifa dağıtıyor

Kayseri merkeze 71 kilometre Özvatan’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kermelik köyünde bulunan termal suyun sağlık turizmine kazandırılması bekleniyor. Yerin altından kendi cazibesiyle çıkan termal su, yaz kış 25 derece sıcaklığa sahip. Suyun en büyük özelliğinden birisi de kükürtlü yapıya sahip olmasıdır. Termal kaynağın bulunduğu alan köy heyeti ve Özvatan Belediyesi’nin katkılarıyla açık hamam haline getirilmiş durumda. Çocuklar ve yetişkinler için de farklı bölümleri bulunuyor. 

Termal hamama, vatandaşların ilgisi büyük. Köy halkı başta olmak üzere Özvatan, Kayseri ve burayı bilen diğer şehirlerden vatandaşlar şifa bulma için sıcak suya giriyor. Özellikle egzama hastaları tedavi için burayı tercih ediyor. Termal suyun kükürt içeriğinden dolayı mantar hastalığına ve açık yaraların hızlı iyileşmesine de yardımcı olduğu biliniyor. 

‘SUYUN ŞİFALI OLDUĞUNU DUYAN GELİYOR’

Tarihi Kermelik Hamamı’nın şifalı suyuna girmek için farklı illerden de gelen olduğunu söyleyen Kermelik Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Satılmış, “Burasının tarihi kesin olmamakla birlikte asırlar öncesine dayanıyor. Bu suyun şifalı olduğunu vatandaşlar da biliyor. Kükürtlü suya girmek için İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün illerden gelenler oluyor. Bütün vatandaşlarımızın buraya gelip görmelerini ve suya girmelerini istiyoruz” diye konuştu.

TERMAL SUYLA BAĞLARIMIZI SULUYORUZ

Yerden kaynayarak çıkan termal suyun arazi sulamasında da kullandıklarını belirten muhtar Hacı Ahmet Satılmış, “Suyun özelliğinden mi topraktan mıdır bilemiyoruz ama, termal suyla sulanan üzüm bağlarının üzümü çok güzel ve pekmezi de harika oluyor” dedi.

BGC

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