Tarihi Hamam aslına uygun restore edilecek

Yozgat Belediyesi tarafından Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları başlatıldı.

PAYLAŞ
  • 05.09.2022 16:11
  • Güncelleme: 05.09.2022 16:11
Tarihi Hamam aslına uygun restore edilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediyesi tarafından Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Yanan Hamam olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde “Tarihimize ve Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile başladı.

Yozgat il merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında yer alan, 438metrekare alana sahip, kadın ve erkekler bölümü farklı planlanan tarihi hamam bugün hala varlığını sürdürüyor.

Çapanoğlu Süleyman Bey’in Baş Çavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet ağa tarafından yapılan ve 192 yıllık geçmişe sahip yapı restorasyon çalışması sonrası hamam olarak faaliyetine devam edecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse; Tarihi Başçavuş Çifte Hamamı, ilimiz merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokağın kesişim noktasında yer almaktadır. Hamam 438 m2 alana sahiptir. Çifte hamam olarak inşa edilen hamamın kadınlar ve erkekler bölümü farklı planlanmıştır. Vakfiye tarihinden hamamın, 1824 - 1825 tarihi dolaylarında, o dönemde Yozgat’ta yaşayan Çapanoğlu Süleyman Bey’in Baş Çavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 15 Ağustos itibari ile Yozgat Belediyesi tarafından müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı, 8 Milyon 641 Bin 183 TL bedelle ihale edilen restorasyon çalışmalarının tamamlanma süresi ise Ocak 2024 olarak planlandığını belirtti.

Başkan Köse; “Tarihi hamamın restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte şehrimiz hem tarihi ve kültürel bir yapısına daha kavuşmuş olacak, hem tarihi yapının zaman içerisinde büründüğü kötü durum ortadan kalkacak hem de hamam olarak Yozgatlı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu gibi tarihi ve kültürel öneme sahip yapıların yeniden kazandırılması şehrimizin turistik cazibesine de olumlu yönde katkı sağlayacak.

Yozgat Belediyesi olarak şehrimizin kültürel ve tarihi miraslarına sahip çıkmaya, yapacağımız çalışmalarla bu yapıların şehrimize kazandırılmasına devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyoruz'

Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi

Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi

Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi

Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı kutladı

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı kutladı

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP’li Ata, darp iddiasını yalanladı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy'a saldırı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’a saldırı

DAHA FAZLA
Benzin ve motorine zam kesinleşti

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı

Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı

Dövülen kadına yardım etmek isterken yaralandı

Dövülen kadına yardım etmek isterken yaralandı