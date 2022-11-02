Tapuda yeni dönem başladı

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile tapuda sahteciliğin önüne geçileceğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve daha önce pilot uygulamaları yapılan sistem artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı' dedi.

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  • 02.11.2022 10:44
  • Güncelleme: 02.11.2022 10:44
Tapuda yeni dönem başladı
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Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile tapuda sahteciliğin önüne geçileceğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve daha önce pilot uygulamaları yapılan sistem artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı” dedi.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile tapuda sahteciliğin önüne geçilebilecek. Düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve daha önce pilot uygulamaları yapılan sistem artık Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yeni kimlik kartlarında bulunan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılabiliyor. Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izleri ile sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistem üzerinden teyit ediliyor” dedi.

İşlemler takip edilebilecek

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yaşanan pek çok mağduriyetin ve dolandırıcılık hadisesinin önüne geçilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor. Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi alındığı zaman, nüfustaki parmak izi ile de kontrol sağlanmış oluyor. Doğrulama kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanmış oluyor” şeklinde konuştu.

Çip bölümüne dikkat

Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde uygulamanın başladığını belirten Özelmacıklı, “Artık tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapacak taraflara SMS ile uyarılar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlarda kimlik tespitleri için elektronik cihazlarla kimlik onayı ve parmak izi uygulamasına geçildiği, çipli kimlik kartı olan vatandaşlarımızca yapılacak işlemlerde çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması tekrar hatırlatılıyor. Eğer bu şekilde bir problem varsa, nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor. Eski kimlikler ise bir süre daha kullanılabilecek” diye konuştu.

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