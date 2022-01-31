Tamer: 'Kaçtıkları yere kadar kovalayacağım'

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve il başkanının kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, Kaçtıkları yere kadar kovalayacağım dedi.

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  • 31.01.2022 13:09
  • Güncelleme: 31.01.2022 13:51
Tamer: 'Kaçtıkları yere kadar kovalayacağım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve il başkanının kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Kaçtıkları yere kadar kovalayacağım" dedi.

Tamer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer’in kendini hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin konuşan Tamer, "Geçen hafta itibariyle muhalefet partinin boncuk gibi dizilen il başkanı ve milletvekili şahsım adına gittiler suç duyurusunda bulundular. İyi ki yaptılar. Ortaya getirmiş oldukları şeyi orada hesaplaşmış olacağız. Çok da ağıza alınmayacak ifadeler kullandılar. Onları misliyle kendilerine iade ettiğimi burada söylemek istiyorum. Bunlarla ilgili konuları da mahkemede görüşeceğiz. Tabi ki üzüldüğüm başka konularda var. Bazı köşe yazarları ve karikatürist diye geçinen kişiler, güya basın adına hizmet ettiklerini zannediyorlar. Ben onların basına nasıl hizmet ettiklerini çok iyi bilirim. Onları da mahkemeye verdim. Bu söylediğim kişilerin hepsini kaçtıkları yere kadar kovalayacağım. Bizim derdimiz kavga değil. Ben bunlara ‘Kayseri’ye ne hizmet yapacaksak beraber yapalım’ dedim ama onlar o yolu tercih ettiler. Gereği yapılacaktır diye de herkese buradan ifade etmek istiyorum. Tabi o ağıza alınmayacak ifadeleri misliyle kendilerine iade ettiğimi de buradan belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayseri’de sıkıntılı durumdayız"

Korona virüs vaka sayılarını değerlendiren Tamer, Kayseri’de de biraz sıkıntının olduğunu söyleyerek, "Korona virüs ve omicron hem Türkiye’de hem de dünyada son sürat ilerlemeye devam ediyor. Günlük rakamlar açıklanıyor 80-90 bin bandında rakamlar var. Maalesef Kayseri’de de biraz sıkıntılı bir durumdayız. Ancak bu virüsün ilk çıktığı zaman ki gibi hasta etme ve ölüme götürme gücü kalmadı ama lütfen rehavete kapılmayalım. Tam tersi eskiden olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı ön plana alarak korunmaya devam edeceğiz. Bizim virüse karşı tek silahımız aşıydı. Aşılanma başladıktan sonra virüsün öldürme riski biraz daha düştü. Onun için rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını olmaları yönünde. Yüzde 90’ların üzerinde aşı yaptırmayanların yoğun bakıma düştüğünü görüyoruz. Bu da çok önemli bunu her fırsatta ifade ediyoruz. İleri ki dönemde herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum ve öyle görüyorum. Yine tamam dediğimiz, maske, mesafe ve hijyen kuralına çok dikkat edelim" diye konuştu.

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İHA

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