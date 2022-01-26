Tamamlandığında 3 bin kişi istihdam edilecek

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek.

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  • 26.01.2022 11:04
  • Güncelleme: 26.01.2022 11:04
Tamamlandığında 3 bin kişi istihdam edilecek
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Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı Jeotermal Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı alanda Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu ile birlikte inceleme yapan Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, proje tamamlandığında yaklaşık bini kadın olmak üzere toplamda 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, yaptığı açıklamada, “Burası Kozaklı ilçemize bağlı Karahasanlı köyümüz ve Özce köyümüzün sınırlarına yakın bir alandadır. Toplamda bin 377 dönümlük bir mera alanı, 750 dönümlük alan sera alanı ekilecek yerler. Diğer kısımlar idari binaların, depolamaların ve kurutma tesislerinin olacağı yerler. Biz 2020 yılında ’Seracılık Altyapısı Geliştirme Projesi’ kapsamında sözleşmemizi imzalayarak fizibilite çalışmalarına başladık. Daha sonrasında ortak paydaşlarımız Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ziraat Odası ve Nevşehir İl Özel İdaremiz önderliğinde çalışmalar başladı. Bu alanda Nevşehir İl Özel İdaremize ait jeotermal alanların bulunduğu yer. İki tane de kuyumuz var. Saniyede 57 litre ve 75 litrelik suyumuz, 90 ve 94 derecededir. Bunların yanında proje kapsamında 4 adet kuyu daha kurulacak. Toplam proje maliyeti 111 milyon civarında. Bunun içerisinde danışmanlık hizmeti, imar planı hazırlama, çet raporu, yol işleri, içme suyu, atık su, sulama hattı, jeotermal irsale hattı, çevre ve sosyal tesis arazi giderleri var” dedi.

Duru sözlerini, “Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığında projemiz incelenmiş ve onaylanmıştır. Burası 5’inci Bölge OSB olduğunda yüzde 80 hibe kullanılabilecek. En kısa zamanda projemizin altyapıları tamamlanarak yatırımcımıza hazır hale getirilecek. Proje tamamlandığında yurt dışına ihraç edeceğimiz ürünler burada yetiştirilecek. Bini kadın olmak üzere toplamda 3 bin kişi istihdam edilecek” şeklinde tamamladı.

İHA

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