Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Talas'ta yaşayan bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı bir başvuru ile ilçede karşılaştığı başarılı belediyecilik uygulamalarının başka il ve ilçelere örnek gösterilmesini ve Talas'a inceleme gezisi düzenlenmesini önerdi.

PAYLAŞ
  • 20.02.2022 13:19
  • Güncelleme: 20.02.2022 13:40
Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta yaşayan bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı bir başvuru ile ilçede karşılaştığı başarılı belediyecilik uygulamalarının başka il ve ilçelere örnek gösterilmesini ve Talas’a inceleme gezisi düzenlenmesini önerdi.

Ankara’da çalıştığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından emekli olduktan sonra Talas’taki evine taşınan vatandaş, adeta şok yaşadığını ifade ederek, “Talas’a sık gelememiştim. Hele hele Covid-19 başlangıcından itibaren hiç gelemedim. Ancak geldiğim tarihten itibaren şok olmuş durumdayım. Bölünmüş yolları, refüjleri, yaya kaldırımları, engelliler için yapılan yollar, yaya geçitleri ve yaya kaldırımlarının kenarlarında ayrılmış otoparkları, kafeleri, lokantaları, ahşap ve sacdan yapılmış minik çöp kutuları ne bileyim parklarda köpek gezdirenlerin yapması gerekenleri gösteren yazılı talimatları ve daha neler neler. Harika dizayn edilmiş bir şehirle karşılaştım.” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

“MÜKEMMEL HİZMETLER”

Yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve ekibine teşekkür eden vatandaş, Talas’ın başka il ve ilçeler tarafından gezip görülmesi gereken bir yer olduğuna dikkat çekerek, “Bütün caddeler her gün süpürülmektedir ve hazan vaktinde bile cadde ve sokaklar pırıl pırıl tutulmuştur. Kış geldi, kar yağdı ayrı bir güzellik oldu ama o da ayrı hizmet gerektirir. Bu konuyla ilgili de görünür hiçbir hata yapılmamış, yollar ve kaldırımlar zamanında tuzlanmış ve temizlenmiştir. Bu hizmetler de mükemmel şekilde yapılmıştır. Evim cadde üzerinde olması nedeniyle yapılan bu hizmetleri her gün görebilmekteyim. Bütün bu nedenlerden dolayı bu hizmetleri yaptıran ve yapan tüm insanlara, öncelikle Talas Belediye Başkanına daha sonra diğer ilgili tüm belediye birimlerine şükranlarımı arz ediyorum. Sizden istirhamım başka iller ve ilçelere örnek olması açısından gelip gezmelerini ve incelemelerini sağlamanızdır” diye sözlerini tamamlıyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi

Çek Kış Spor Günleri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi

Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi

Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi

Sevim'in protez kol sevinci

Sevim'in protez kol sevinci

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki:

'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

'Kayseri'mize her şeyin güzeli yakışır'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Can yoldaşım' dediği köpek için gözyaşı döküyor

'Can yoldaşım' dediği köpek için gözyaşı döküyor

Hastalar için kolay tedavi: 'Laparoskopik Cerrahi'

Hastalar için kolay tedavi: 'Laparoskopik Cerrahi'

DAHA FAZLA
Dr. Musa Karataşgüler: 'Göz kusuru tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı yaşanabilir'

Dr. Musa Karataşgüler: “Göz kusuru tedavi edilmezse, kalıcı görme kaybı yaşanabilir"

Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'

Özdoğan: 'Gençlerimizi milli sporcu olarak görmek istiyoruz'

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı

Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı