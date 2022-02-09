Talaslı çiftçilere eğitim programı

Talas Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçilere yönelik eğitim programı başlattı.

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  • 09.02.2022 11:38
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:06
Talaslı çiftçilere eğitim programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçilere yönelik eğitim programı başlattı.

Üretimin yavaşladığı kış aylarının verimli geçirilmesi için kolları sıvayan Talas Belediyesi, üreticilerin teorik bilgilerine katkıda bulunmak amacıyla bitki beslemeden aşılamaya, hayvan bakımından tarımsal aletlerin kullanımı ve yeni tarımsal desteklere kadar birçok konuyu kapsayan tarımsal eğitim programını hayata geçirdi. Kırsal mahallelerin tamamında düzenlenecek olan ve ilk olarak Koçcağız Mahallesiyle başlayan tarımsal eğitim programının ikinci durağı Kepez Mahallesi oldu. Buradaki programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, program öncesi kısa bir konuşma yaparak üreticilere program ve Talas Belediyesi’nin tarıma yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. “Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez” diyen Başkan Yalçın, pandemi sürecinin de bunu ispatladığını söyledi. Göreve geldiği günden bu yana ilçe tarımına destek olduklarını belirten Başkan Yalçın, “Göreve başladığım ilk günden itibaren taş toplama makinesinden, kompost gübre karıştırma makinesine kadar, koyun kırpma makinesi, koyun yıkama makinesi, arkasından anıza doğrudan ekim makinesi vs. hizmetinize sunduk. En sonunda da fasulye, nohut ve Macar fiği tohumlarını da verdik. Şükür iyi neticeler elde ettik” dedi.

Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de, Başkan Yalçın’ın çalışmalarından övgüyle söz ederek, "Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her alanda bizim yaptığımız çalışmalarımıza destek oldular. Buna ek olarak kendileri de tarımsal alanda tohum dağıtımı, makine ekipman alımları ve teknik desteklerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük ve Kepez Mahalle Muhtarı Bilal Derebaşı ise, Talas Belediyesi’nin daima çiftçinin yanında olduğunun altını çizerek bilgi, tohum ve makine parkı olarak birçok desteğin belediye tarafından sunulduğunu ifade etti.

Talas Belediyesi’nin verdiği pratik desteğin eğitim programları ile teorik olarak da gerçekleştirildiğini ifade eden muhtarlar “Başkan Yalçın, kırsala sahip çıkıyor” dedi. Programla ilgili memnuniyetlerini dile getiren Talaslı üreticiler de program sayesinde tarım ve hayvancılığa dair birçok yeni bilgi öğrendiklerini söyledi. Başkan Yalçın’ın desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden üreticiler, teşekkürlerini iletti.

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İHA

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