Talasgücü ve Hacılar kazanamadı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor ve Hacılar Erciyesspor, ikinci hafta maçlarını kazanamadı. İki takım da öne geçtikleri maçta üstünlüklerini koruyamadı.

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  • 10.10.2022 10:16
  • Güncelleme: 10.10.2022 10:16
Talasgücü ve Hacılar kazanamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta yer alan Talasgücü Belediyespor ve Hacılar Erciyesspor, ikinci hafta maçlarını kazanamadı. İki takım da öne geçtikleri maçta üstünlüklerini koruyamadı.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta ikinci hafta maçları oynandı. İkinci hafta maçlarını deplasmanda oynayan Talasgücü Belediyespor ve Hacılar Erciyesspor, berabere kalarak haftayı 1’er puanla noktaladı. Lige Develigücü beraberliği ile başlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci hafta maçında Kırşehir’de Mucurgücü ile karşılaştı. Maçta Oğuz Saltabaş’ın golü ile öne geçen sarı lacivertliler, ilk yarının bitimine 2 dakika kala kalesinde gol gördü. Rakibi karşısında sayısız fırsatları değerlendiremeyen Talasgücü Belediyespor, 1-1’lik eşitliği bozamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yozgat deplasmanında Bozokspor’a konuk olan Hacılar Erciyesspor da, 26. dakikada Bora Barlas’ın attığı gole 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekibin golü 37. dakikada Ercan Kuruçay’dan geldi. İkinci yarıda her iki takımın da gol girişimleri sonuç vermeyince maç 1-1 berabere bitti. İlk haftayı 3 puanla kapatan Hacılar Erciyesspor, deplasmandan yenilmeden dönerek puanını 4’e yükseltti.

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İHA

Kayseri Gündem
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