Talasgücü ve Develigücü sahasında, Hacılar Erciyesspor deplasmanda
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Kayseri ekipleri, 6. hafta maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Talasgücü Belediyespor ile Develigücü sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise Ankara deplasmanında puan arayacak.
- 04.11.2022 08:49
- Güncelleme: 04.11.2022 10:25
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele veren Kayseri ekipleri, 6. hafta maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Talasgücü Belediyespor ile Develigücü sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise Ankara deplasmanında puan arayacak.
Bölgesel Amatör Lig’de 6. haftanın programı belli oldu. Bu haftaki müsabakalar 6 Kasım Pazar günü oynanacak. BAL 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Develigücü, 6. hafta maçlarını sahasında oynayacak. Hacılar Erciyesspor ise başkentte Ankara TKİspor ile karşılaşacak.
Saat 14’te başlayacak Bölgesel Amatör Lig 6. hafta maç programı şu şekilde:
Develigücü-Yahşihanspor
Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor
Ankara TKİ-Hacılar Erciyesspor
Mucurgücü-Sincan Belediyespor
Başkent Şafakspor-Niğde Belediyespor
Yozgat Bozokspor-Osmancık Belediyespor
Suvermez Kapadokya-Yozgatspor 1959