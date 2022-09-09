Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri’ye dönecek.1-2 Ekim’de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak.

Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;

1.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor

2.Hafta Mucurgücüspor -Talasgücü Belediyespor

3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor

4.Hafta Ankara T.K.İ- Talasgücü Belediyespor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor

6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor

7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor

9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor

11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor

13.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Talasgücü Belediyespor