Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

PAYLAŞ
  • 09.09.2022 08:34
  • Güncelleme: 09.09.2022 09:55
Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri’ye dönecek.1-2 Ekim’de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak.

Talasgücü Belediyespor’un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;

1.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor

2.Hafta Mucurgücüspor -Talasgücü Belediyespor

3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor

4.Hafta Ankara T.K.İ- Talasgücü Belediyespor

5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor

6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor

7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor

8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor

9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor

10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor

11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor

12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor

13.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Talasgücü Belediyespor

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Talas Tramvay Hattı'nda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Talas Tramvay Hattı'nda yüzde 90'lara ulaşmış durumdayız'

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da biçerdöver kullanarak, aspir hasadı yaptı

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da biçerdöver kullanarak, aspir hasadı yaptı

Kayınvalide baskısından boşanan avukattan manevi tazminat davası

Kayınvalide baskısından boşanan avukattan manevi tazminat davası

Aladağlar'da vaşak görüntülendi

Aladağlar'da vaşak görüntülendi

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan, Kayserilileri Yemliha'da ağırlamak için hazır

Kocasinan, Kayserilileri Yemliha'da ağırlamak için hazır

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanı

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Kıranardı Kent Ormanı ve piknik alanı

DAHA FAZLA
Kayseri'de Ahilik Haftası programı belli oldu

Kayseri'de Ahilik Haftası programı belli oldu

Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm çalışması için 2. ihale yapıldı

Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm çalışması için 2. ihale yapıldı

İl Sağlık Müdürü Erşan, Pınarbaşı'nda Sağlık Tesislerini inceledi

İl Sağlık Müdürü Erşan, Pınarbaşı’nda Sağlık Tesislerini inceledi

Büyükşehir kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz

Büyükşehir kütüphanelerinde çay, çorba ve internet ücretsiz

Sirk akrobatlarına tarihi Talas turu

Sirk akrobatlarına tarihi Talas turu