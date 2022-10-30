Talasgücü Belediyespor - Suvermez Kapadokyaspor: 1-0

Bölgesel Amatör Lig beşinci haftasında Kayseri takımlarından Talasgücü Belediyespor evinde ağırladığı, grup lideri Suvermez Kapadokyaspor'u 9 kişi kaldığı maçta 1-0'lık sonuçla mağlup etti. 

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  • 30.10.2022 17:16
  • Güncelleme: 30.10.2022 17:16
Talasgücü Belediyespor - Suvermez Kapadokyaspor: 1-0

Atatürk Yan Saha’da oynanan maçın ilk yarısında iki takımda gol atamadı. Yakınlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikalarında sakatlanan Talasgücü Belediyesporlu Arda yerini Canberk’e bıraktı. Soldan gelişen Talagücü atağında Bahtiyar kalecinin yanından topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golden bir kaç dakika sonra Talas ekibinden Ercan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 5 dakika sonra ise bu sefer Talasgücü Belediyesporlu Kadir Doğukan ikinci sarı karttan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Talasgücü Belediyespor maçı 1-0’lik sonuçla kazandı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Cem Çubukçu, Ahmet Algün, Abdullah Maden
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Umut Mete, Ömer Çoban, Ramazan Taş (Dk.65 Erkan Kapar), Mehmet Seçme (Dk.80 Muhammed İbrahim), Ahmet Şahbaz, Oğuz Saltabaş (Dk.80 Osman Buğra), Emincan Konuk, Kadir Doğuka, Ercan Çifçi, Bahtiyar Dolma (Dk.80 Akın Arıcan), Arda Saltan (Dk.47 Canberk Soykuvvet)
SUVERMEZ KAPADOKYASPOR: Ali Mellehammud, Yusuf Kaplan, Mustafa Yüksektepe, Hakan Başaran, Halil Can Durmuş (Dk.77 Taha Ahmet), Salih Tunar, İsmail Salman, Onur Nejdet, Murat Kurt, Anıl Bircan (Dk.10 Özgür Dükme), Mehmet Becerir (Dk.77 Mehmet İncesu)
GOLLER: Dk.56 Bahtiyar Dolma (Talasgücü Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.60 Ercan Çifçi, Dk.65 Kadir Doğukan (Talasgücü Belediyespor)

1ha

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