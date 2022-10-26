Talasgücü Belediyespor kalecisi Çağrı Can'dan kötü haber

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'da kaleci Çağrı Can'ın durumu netleşti.

PAYLAŞ
  • 26.10.2022 12:01
  • Güncelleme: 26.10.2022 12:01
Talasgücü Belediyespor kalecisi Çağrı Can'dan kötü haber
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’da kaleci Çağrı Can’ın durumu netleşti.

Ankara T.K.İ. ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan kaleci Çağrı Can Tanrıbilir’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Başkent’te oynanan karşılaşmada talihsiz sakatlık yaşayan Çağrı Can Tanrıbilir’in kasık bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, kaleci Çağrı Can’nın yapılan kontroller sonrasında durumunun netleştiğini söyledi. Kasık Bölgesi’nde yırtık tespit edilen başarılı kalecinin 10 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Teknik Direktör Aslan, “Salı günü yaptığımız antrenman öncesinde Çağrı Can’nın durumu netleşti. Doktor kontrollerinden geçen kalecimiz üst kasık bölgesinde yırtık olduğu için 1 ay aramızda olmayacak. Doktor kontrolünde olacak ve 1 sonra aramıza dönebilecek” dedi.

Talasgücü Belediyespor kalecisi Çağrı Can Tanrıbilir, Ankara T.K.İ. maçının 75. dakikasında yerini Mustafa Mert Mete’ye bırakmıştı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Turizmcilerin ilk dersi 'Kültepe'

Turizmcilerin ilk dersi 'Kültepe'

Mevlana Meydanı sona doğru

Mevlana Meydanı sona doğru

Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri OSB kışa hazır

Büyükşehir'in parçalı güneş tutulması canlı yayınını 202 bin kişi izledi

Büyükşehir'in parçalı güneş tutulması canlı yayınını 202 bin kişi izledi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şeffaf Oda hız kesmiyor

Şeffaf Oda hız kesmiyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

DAHA FAZLA
Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de

Tırmanma Şampiyonası'nın 3. randevusu Kayseri'de

Milletvekili Ataş:''Bugün Ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır!''

Milletvekili Ataş:''Bugün Ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır!''

İhlas Vakfı yurdunun temeli atıldı

İhlas Vakfı yurdunun temeli atıldı

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor