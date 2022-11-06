Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

Bölgesel Amatör Lig altıncı haftasında Kayseri takımlarından Talasgücü Belediyespor evinde konuk ettiği Eskil Belediyespor'u geriye düştüğü maçta 2-1'lik sonuçla yendi.

PAYLAŞ
  • 06.11.2022 17:37
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:37
Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

Atatürk Yan Saha’da oynanan maça baskılı başlayan Eskil Belediye 5’nci dakikada öne geçti. Talasgücü Belediyespor bu gole 45’nci dakikada Erkan ile cevap verdi. Takımlar devreye 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarısı daha sert geçen maçta 89’uncu dakika oynanırken gelişen Eskil atağını kesen Talasgücü Belediyespor kalecisi takımının atağını başlattı. Oyuna sonradan giren Akın Talasgücü’ne galibiyeti getiren golü attı. 

MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Salih Soydan, Burak Savaş, Emre Kankılıç
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Umut Mete, Muhammed İbrahim, Ömer Çoban, Osman Buğra (Dk.76 Osman Kaya), Muhammed Emir (Dk.70 Mehmet Seçme), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş, Emincan Konuk, Erkan Kapar (Dk.56 Akın Arıcan), Bahtiyar Dolma (Dk.46 Ramazan Taş)
ESKİL BELEDİYESPOR: Emirhan Lüle, Musa Aydın, Ahmet Tarık, Uğur Özvardar, İmam Almas, Birkan Bakacak (Dk.57 Abdullah Kaçan), Alper Erkoç, Özgür Arslanalp, Ali Kale (Dk,57 Kasım Kılıç), Hikmet Enes (Dk.85 Erdal Onaylı), Cemal Deliktaş (Dk.79 İbrahim Can)
GOLLER: 
Dk.45 Erkan Kapar ve Dk.89 Akın Arıcan (Talasgücü Belediyespor) Dk.5 Cemal Deliktaş (Eskil Belediye Spor)
KIRMIZI KART:(Talasgücü Belediyespor)

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası

Otogarda 'Neden fiyat yükseltmiyorsun' kavgası

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Zehir Tacirlerine Operasyonlar Aralıksız Sürüyor

Zehir Tacirlerine Operasyonlar Aralıksız Sürüyor

Kayseri Erkilet Stadı'na tam not

Kayseri Erkilet Stadı'na tam not

Anadolu insanı 4 bin yıl önce tahıllarını dev küplerde saklamış

Anadolu insanı 4 bin yıl önce tahıllarını dev küplerde saklamış

'Talas Festivali'nde olmak çok güzeldi'

'Talas Festivali'nde olmak çok güzeldi'

Çok Okunanlar
1
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

2
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

3
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

4
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

5
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

6
Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı

Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK'yi evinde mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK’yi evinde mağlup etti

Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

Talasgücü Belediyespor - Eskil Belediye Spor: 2-1

DAHA FAZLA
YRP Kayseri İl Teşkilatı 25 otobüs ile Ankara'ya gitti

YRP Kayseri İl Teşkilatı 25 otobüs ile Ankara’ya gitti

Lösemi hastası çocukların gözünden hastalığı anlatan çizimler sergilendi

Lösemi hastası çocukların gözünden hastalığı anlatan çizimler sergilendi

İzinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

Elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

Definecilere Suçüstü

Definecilere Suçüstü