Talasgücü Belediyespor - Başkent Şafakspor: 4-0

Atatürk Yan Saha’da oynanan maçın 16’ncı dakikasında konuk takımın kalecisi kırmızı kart gördü. Talasgücü Belediyespor’da Oğuz Saltabaş 23 ve 24’üncü dakikalarda attığı golle takımının devreye 2-0 önde girmesini sağladı. Oğuz, ikinci yarının ilk dakikasında Talas ekibinin üçüncü golünü attı. İkinci yarısı daha sakin geçen maçta 55’nci dakika oynanırken Oğuz Saltabaş takımının ve kendisinin 4’üncü golünü attı. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini aldı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Kerim Çataklı, S.Furkan Demir, Selim Göksu

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk.74 Mustafa Kaya), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Dk.59 Ercan Çifci), Oğuz Saltabaş (Dk.59 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan (Dk.80 Muhammed İbrahim), Bahtiyar Dolma (Dk.74 Muhammet Emir), Arda Saltan

BAŞKENT ŞAFAK SPOR: Mesut Mert, Ahmet Eren, Oğuzhan Fatih, Abdullah Emir ((Dk.17 Nazım Mert) Dk.70 Mehmet Hızlı), Kürşat Eren (Dk.46 Mustafa Sami), Canberk Araç, Murat Doğan Can, Umur Ünal (Dk.46 Devrim Cengiz), Yusuf Emre, Abdullah Enes, Ömer Faruk

GOLLER: Dk.23 - 24 - 46 - 55 Oğuz Saltabaş (Talasgücü Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 16 Mesut Mert (Başkent Şafakspor)