Talasgücü Belediyespor - Başkent Şafakspor: 4-0
Bölgesel Amatör Lig üçüncü haftasında Kayseri takımlarından Talasgücü Belediyespor evinde ağırladığı, Ankara ekibi Başkent Şafakspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup etti.
- 16.10.2022 18:40
- Güncelleme: 16.10.2022 18:40
Atatürk Yan Saha’da oynanan maçın 16’ncı dakikasında konuk takımın kalecisi kırmızı kart gördü. Talasgücü Belediyespor’da Oğuz Saltabaş 23 ve 24’üncü dakikalarda attığı golle takımının devreye 2-0 önde girmesini sağladı. Oğuz, ikinci yarının ilk dakikasında Talas ekibinin üçüncü golünü attı. İkinci yarısı daha sakin geçen maçta 55’nci dakika oynanırken Oğuz Saltabaş takımının ve kendisinin 4’üncü golünü attı. Maçta başka gol olmadı ve Talasgücü Belediyespor ilk galibiyetini aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Kerim Çataklı, S.Furkan Demir, Selim Göksu
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk.74 Mustafa Kaya), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Dk.59 Ercan Çifci), Oğuz Saltabaş (Dk.59 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan (Dk.80 Muhammed İbrahim), Bahtiyar Dolma (Dk.74 Muhammet Emir), Arda Saltan
BAŞKENT ŞAFAK SPOR: Mesut Mert, Ahmet Eren, Oğuzhan Fatih, Abdullah Emir ((Dk.17 Nazım Mert) Dk.70 Mehmet Hızlı), Kürşat Eren (Dk.46 Mustafa Sami), Canberk Araç, Murat Doğan Can, Umur Ünal (Dk.46 Devrim Cengiz), Yusuf Emre, Abdullah Enes, Ömer Faruk
GOLLER: Dk.23 - 24 - 46 - 55 Oğuz Saltabaş (Talasgücü Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 16 Mesut Mert (Başkent Şafakspor)