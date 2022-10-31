Talasgücü Belediyespor 3 eksikle başlayacak

Suvermez Kapadokya’yı tek golle mağlup eden Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grup Kayseri ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, bugünü izinli olarak geçirecek.

Suvermez galibiyeti ile ligde puanını 11’e yükselten ve 2.sıraya yerleşen Talasgücü Belediyespor, yarın hazırlıklarına başlayacak. Bu hafta sonunda Eskil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor’da bu önemli karşılaşma öncesinde 3 eksik var. Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan kaleci Çağrı Tanrıbilir ile birlikte Suvermez Kapadokya maçında kırmızı kart gören Ercan Çifçi ve Kadir Doğukan da Eskil Belediyespor maçında sahada olamayacak.

Talasgücü Belediyespor da Eskil hazırlıkları üç eksik ile yarın başlayacak.