Talasgücü 2-0 kazandı

Talasgücü Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Siverek Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

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  • 06.09.2022 08:55
  • Güncelleme: 06.09.2022 08:55
Talasgücü 2-0 kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor, oynadığı hazırlık maçında Siverek Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, Afyon kampında Siverek Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller geldi. Maçın 55. dakikasında Oğuz Saltabaş ve maçın 67. dakikasında Mehmet Seçme, rakip ağlara topu gönderen isimler oldu.

Sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçını yarın İnegöl Kafkasspor ile oynayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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