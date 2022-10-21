Talas'tan Öğretmenlere Dijital Bağımlılık Semineri

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla ilçede görevli öğretmenlere yönelik ’Dijital Bağımlılıkla Mücadele’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde verilen seminer, öğretmenlerden yoğun ilgi gördü. Talas’taki okullarda görevli öğretmenlere yönelik gerçekleşen seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, “Öğrencilerimizi bağımlı olmaktan kurtarıp bağlı halde yaşatmak zorundayız. O yüzden bilgisayar, telefon, tablet gibi araçları kullanırken bağımlı hale gelmelerinin önüne geçme konusunda öğretmenlerimizden katkı bekliyoruz” dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Kendimi başarılı addediyorum. Bunu da işinin ehli insanlarla çalışmaya borçluyum. İster insan eğitimi ister şehrin imarı olsun hep ehil insanlarla çalıştım. İşin ehli bugün sayın Tuncay Dilci hocamız, yoğunluğun arasında geldiler sağ olsunlar. Bugün dijital dünyayı sizlere anlatmak öğrencilerimize, devletimize ve milletimize sahip çıkma hassasiyetimizi hep beraber taşıdığımızdan ileri geliyor. Bir anne babanın en değerli varlığı çocuklarıdır. Öğretmenler için de öğrencilerdir. Çocuklarımız üzerinde kurgulanan zehri, dışına sarılmış şeker gibi sunanlar var. Bugün dijital dünyadaki sıkıntıları bilmezsek olmaz. Siz öğretmenler bizim için, öğrenciler için, aileler için Türkiye Cumhuriyeti için o kadar ehemmiyetlisiniz ki anlatmaya kelimeler yetmez. Bu yüzden sık sık bir araya gelelim, bu konularda donanmamız gereken konuları donanalım. Bizim işimiz size hizmet etmek, şehrin imarıyla beraber kişilerin ihyasına katkıda bulunmak.” diye konuştu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da programın düzenlenmesinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Bu salon halkımıza, belediyemize açık. Bu salon sadece üniversitenin değil. Her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler için açık.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seminere başlayan Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijitalizim çağına girildiğini ifade ederek, “90’larda teknoloji, bilgisayar deniliyordu. Hatta işimizi kolaylaştırdıkça da hoşumuza gidiyordu ama son zamanlarda giderek başka amaçlar için kullanılıyor. Bizim bir ilaca veya vitamine ihtiyacımız olduğunda almalıyız ama gereğinden fazla alırsak, doğru almazsak işte orada sıkıntı başlar. Bu nedenle yapmamız gereken dijitalizim çağını kabul etmek ama bu çağla barışık yaşamanın yollarını aramalıyız. Doğru kullanmalıyız. Aksi halde öznesi olduğumuz dünyanın nesnesi konumuna geçeceğiz. Covid-19 döneminde yaptığımız araştırmada salgın öncesi yüzde 12 olan ilkokul düzeyindeki bağımlılık oranı yüzde 29’lara çıktı. Geçen hafta yaptığımız araştırmada covid-19 öncesi yoksunluk sendromu yüzde 135 oranda artmış. İnsanlar akıllı telefonları, tabletleri yanında olmadığında büyük eksiklik hissediyorlar.” diye konuştu.

Programın sonunda Talas Belediyesi tarafından izleyicilere, Prof. Dr. Dilci’nin kaleme aldığı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Rehberi kitabı hediye edildi.