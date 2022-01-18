Talas'tan can dostlara şefkat eli

Talas Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için ilçe geneline daha önceden yerleştirdiği besleme noktalarına yem bırakmaya devam ediyor.

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  • 18.01.2022 13:22
  • Güncelleme: 18.01.2022 16:43
Talas'tan can dostlara şefkat eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için ilçe geneline daha önceden yerleştirdiği besleme noktalarına yem bırakmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Talas genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor. Böylece kışın zorlu şartlarında kedi ve köpeklerin yiyecek bulması kolaylaştırılıyor ve ayrıca yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmesinin önüne geçiliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı kısa değerlendirmede yalnızca insanlara değil yaşayan her canlıya hizmet götürme gayesinde olduklarını ifade ederek, “Kar yağışıyla birlikte hem yaban hayvanlarının hem de sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek bulması zorlaştı. Bunun önüne geçmek için ilçe genelinde 40 noktaya yem bırakıyoruz. Yaz kış devam eden bu uygulamamızı kışın daha bir hassasiyetle yerine getiriyoruz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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