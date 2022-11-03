Talas'tan Azerbaycan'a kardeşlik köprüsü

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Anıtı ve İsa Çeşmesi’nin açılışı ile Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin temeli düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İki devlet tek millet anlayışıyla gerçekleşen coşkulu törende bayram havası yaşandı.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi arkasındaki alanda düzenlenen törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkla ilgili bilgiler vererek, “Toplam 20 bin m alan içerisinde 14 bin 500 m yeşil alan bulunuyor. 2 bin 200 adet ağaç ve bitki diktik. Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel, nezih bir park oluşturduk. Toplamda 3 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu bulunan park, çocuklar için oyun grupları ile basketbol ve futbol sahalarını barındırıyor. İlçemize yeşil alan olarak kazandırılan parkta, ayrıca kent mobilyası, ağaçlandırma, yeşil alan ve aydınlatma çalışması yaparak hem gündüz hem gece estetik bir görünüm ortaya çıkarttık. Amfi tiyatro ve etkinlik alanı ile kullanışlı bir park oluşturduk” dedi.

“Hocalı Şehitleri Anıtı da buranın sembolü oldu.” diyen Başkan Yalçın, “Azerbaycan denince akla hemen ‘İki devlet tek millet’ sloganı gelir. Aslında yedi devlet tek millet. Tek millet olunca acılar da sevinçler de ortak oluyor. Bu nedenle Hocalı’da yaşanan soykırımın acısını 30 yıldır aynı tazelikte içimizde hissediyoruz. İki cumhurbaşkanının yakınlığı, samimiyeti ve dostluğu bizler için de örnek oluyor. Onların yolundan giderek iki millet arasındaki kardeşliği pekiştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. ‘Talas Azerbaycan Kardeşlik Parkı’ da bunun en güzel örneklerinden birisi. Bu parka 180 m büyüklüğünde Şuşa Azerbaycan Kültür Evi yaptıracağız. Can Azerbaycan’ın kültürünü yansıtacak ve iki devlet arasındaki yakınlığı gösterecek sembol bir tesis olacak. Hocalı Parkımızdaki Hocalı Anıtında Şuşa işgal altında bulunuyordu. Anıtın bu yeni yerine taşınmasında Şuşa’nın işgalden kurtarılan yerler arasında olması bizim için onur vericiydi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Azerbaycan Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Fahri Başkanı Necef Ganbarov, “Fevkalade güzel ve önemli bir günde eskiden bizim için manevi olarak kardeş olan Kayserimizde, bugün başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde artık resmen kardeş olan Kayserimizde bu güzel açılışları yapmaktan çok büyük kıvanç duyuyoruz. Hocalı Anıtımız, İsa Çeşmemiz ve Şuşa Azerbaycan Kültür Evimiz için Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Necibe Nesibova, “Değerli Kayserili kardeşlerim size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün bize bayram havası yaşattınız. Hem Hocalı Anıtı’nın hem Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışının hem de Şuşa Kültür Evi’nin temelinin atılması hepsi gurur vericidir. Sayın başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bayraklarımız yan yana, liderlerimiz can cana. İki şehir tek millet mantığıyla bu güzel topluluk bir aradayız. Burada olmaktan onur duyuyorum. Bu park simge ama olmazsa olmazımızdır. Kayseri-Şuşa kardeştir. Değerli Mustafa Yalçın başkanımıza ve önceki başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hiç bozmasın. Allah bizi her zaman böyle güzel günlerde buluştursun. Biz ezelden beri kardeşiz. Dedelerimizin mirasını güzel günlere ulaştırmak için varız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği o kadar samimi ve içten olmamıştı. Bunun da iki mimarı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev bu kardeşliği zirveye çıkardılar. Türk dünyasında adı Atatürk’ten sonra yaşayacak iki cumhurbaşkanımız var. Parkın yapımında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a plaket verildi. Ardından Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Anıtı ve İsa Çeşmesi’nin açılış kurdelesi kesildi, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi temeli atıldı. Belediye başkanlarından meclis üyelerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden vatandaşlara kadar geniş bir katılımın olduğu program, protokolün Hocalı Anıtı’na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.