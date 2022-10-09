Talas'ta yemek posaları yeme dönüşüyor

2019 yılından bu yana tarıma yönelik birçok projeyi hayata geçiren Talas Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetini azaltmak için geçen yıl başlattığı kabak silajı uygulamasını bu yıl da devam ettirdi.

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  • 09.10.2022 10:31
  • Güncelleme: 09.10.2022 10:42
Talas'ta yemek posaları yeme dönüşüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2019 yılından bu yana tarıma yönelik birçok projeyi hayata geçiren Talas Belediyesi, çiftçilerin girdi maliyetini azaltmak için geçen yıl başlattığı kabak silajı uygulamasını bu yıl da devam ettirdi.

Üretilen kabakların posalarının yem olarak kullanılması için hayata geçirilen uygulamayla kabak posaları hayvan yemine dönüştürülerek üreticinin yem ihtiyacını karşılaması ve bundan dolayı yem masrafını azaltması hedefleniyor. Kabakların çekirdeklerini elde etmek için kullanılan makineye belediye tarafından ücretsiz olarak entegre edilen helezon aparatı ile kabak posası tarlada bırakılmak yerine römorklarla taşınarak silaj haline getiriliyor. Belediyenin sunduğu imkândan yararlanan Talaslı çiftçi Ramiz Eğriçimen Talas Belediyesi’nin her ihtiyaçlarına karşılık verdiğinin altını çizerek, “Talas Belediyesi her zaman arkamızda duruyor, bu hizmet Talas Belediyesi’nin bize büyük bir hizmetidir. Belediyemiz ne istediysek yerine getiriyor, bu helezon hizmeti sayesinde normalde çöpe gidecek olan kabak posasını hayvanlarımıza yem yapıyoruz. Bize ekstra maliyet olan yem parası böylece cebimizde kalıyor.” dedi. Bir diğer çiftçi Şahin Eğriçimen de genç çiftçi olarak tarımsal üretimde bulunduğunu belirterek Talas Belediyesi’nin üretim aşamasında bir çok konuda kendilerine destek olduğunu söyledi.

Bir diğer çiftçi Mahmut Babayiğit de belediye tarafından sağlanan helezon aparatı sayesinde kabak posasını kaba yem olarak değerlendirebildiklerine dikkat çekerek çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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İHA

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