Talas'ta yatırımlara 43,3 milyonluk yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 14 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan taşınmazlardan sekizi alıcı bulurken diğer altısı pazarlığa kaldı. Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışından 43 milyon 330 bin lira gelir elde edildi.

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  • 08.09.2022 10:21
  • Güncelleme: 08.09.2022 10:43
Talas'ta yatırımlara 43,3 milyonluk yeni kaynak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 14 parça taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan taşınmazlardan sekizi alıcı bulurken diğer altısı pazarlığa kaldı. Talas Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışından 43 milyon 330 bin lira gelir elde edildi.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleler sonucunda 1 kütle parsel, 1 eczaneye uygun dükkân, 1 daire ve 3 villa parseli ile 2 sanayi alanı arsası alıcı buldu. Açık artırma usulüyle yapılan ve kıyasıya çekişmeye sahne olan ihaleler sonucunda toplam 43 milyon 330 bin lira gelir elde edildi.

Başakpınar Mahallesinde yer alan 6 adet sanayi alanı parseli ise pazarlığa bırakıldı. İstekliler 15 gün süreyle bu parseller için teklif verebilecek. Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.

İhale sonrası konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’ta yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi.

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İHA

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