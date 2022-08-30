Talas'ta yatırımlar hız kesmiyor

Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Bakım Merkezi'nde yapım çalışmaları sürüyor.

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  • 30.08.2022 10:37
  • Güncelleme: 30.08.2022 13:45
Talas'ta yatırımlar hız kesmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Bakım Merkezi’nde yapım çalışmaları sürüyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hızla devam ediyor. Bir taraftan şehrin alt ve üst yapısını yenileyen Talas Belediyesi, diğer taraftan da ilçeye yeni tesis ve yatırımlar kazandırıyor. Bu çerçevede yürütülen projeler arasında yer alan Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Yukarı Mahalle’de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan merkez, tamamlandığında içinde birçok özel bölümüyle hizmet vermeye başlayacak. 1950 metrekaresi kapalı olarak yapılacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları, yüzme havuzu ile duş gibi bölümler yer alacak.

Doğayla iç içe olacak şekilde tasarlanan merkeze gelen vatandaşlar, hem fiziki olarak hem de ruhen daha sağlıklı şekilde günlük yaşamlarını sürdürecek.

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İHA

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