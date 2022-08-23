Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 14 parça taşınmazın satışını içeren ihalenin tarihi güncellendi. Buna göre 31 Ağustos 2022 olarak belirtilen 14 parça taşınmazın satış ihalesi, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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  • 23.08.2022 10:07
  • Güncelleme: 23.08.2022 10:25
Talas'ta Taşınmaz İhalesi 7 Eylül'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 14 parça taşınmazın satışını içeren ihalenin tarihi güncellendi. Buna göre 31 Ağustos 2022 olarak belirtilen 14 parça taşınmazın satış ihalesi, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 adet villa parseli, 1 eczane yeri olmaya uygun dükkan ile 1 daire, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İhalede yer alan 1 kütle parselin satışı ise kapalı teklif usulü ile yapılacak. Ayrıca, Başakpınar Mahallesi sınırlarında bulunan 8 sanayi alanı da açık arttırma usulü ile satışa çıkarılan yerler arasında bulunuyor. Harman Mahallesinde bulunan villa parselleri 1 milyon 750 bin muhammen bedelle satışa çıkarılırken ihalede yer alan dükkan, 2 milyon lira, kütle parsel ise 19 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa sunuluyor. Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında yer alan 4+1 daire ise 1 milyon 750 bin muhammen bedelle satışa çıkarılıyor.

İhalede ayrıca Başakpınar Mahallesinde bulunan sanayi sitesi yanında sanayi alanı olarak belirlenen 8 parsel de 1 milyon 550 bin ile 2 milyon 350 bin lira arasındaki muhammen bedelle satışa çıkarılıyor. Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

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İHA

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