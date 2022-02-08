Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının ikinci toplantısında gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı.

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  • 08.02.2022 11:23
  • Güncelleme: 08.02.2022 12:32
Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının ikinci toplantısında gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediyesi Meclis Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyon raporlarının yanı sıra taşınmaz satışı, tahsis, fen işlerinde kullanılan araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili maddeler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, 2022 yılında yapılacak çeşitli spor müsabakalarında yarışacak sporcu ve kulüplere yapılacak yardımlar da karara bağlandı. Gündemde yer alan Kiçiköy Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde hazineye ait taşınmazın satın alınması maddesi de görüşüldü. Oylama neticesinde parselin satın alınarak esnafın hizmetine sunulması kararlaştırıldı.

TALAS BELEDİYESİ SOSYAL DONATILARI YAPACAK

Bir başka gündem maddesinde yer alan Talas’taki okul, cami vb. sosyal donatıların yapım, bakım ve onarımının Talas Belediyesi tarafından yapılması da kabul edildi. Son olarak da Talas Mahallesi 1926 ada 1 ve 3 numaralı parselde bulunan Talas Belediyesine ait iki taşınmazın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi maddesi karara bağlandı.

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İHA

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