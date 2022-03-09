Talas'ta stokçuluk denetimi

Son dönemlerde özellikle sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen hızlı fiyat değişimleriyle birlikte Talas'ta da denetimler sıklaştırıldı.

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  • 09.03.2022 12:20
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:12
Talas'ta stokçuluk denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Son dönemlerde özellikle sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerinde gerçekleşen hızlı fiyat değişimleriyle birlikte Talas’ta da denetimler sıklaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, marketler başta olmak üzere alışveriş yerlerinde ayçiçek yağı stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ve beraberindeki ekiplerle birlikte zincir marketlerin yanı sıra, yerel marketler ve alışveriş yerlerinde fiyat ve depo denetimi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde devam eden denetimler kapsamında Talas Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğünden ekiplerle birlikte etiket-kasa uyumu fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda kontroller yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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