Talas'ta sivrisinekle mücadelede uygulamalı eğitim

Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilk kez 'Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları (Wals Metodu) Konferansı' düzenlendi. Talas Belediyesinin sivrisineklere karşı biyolojik yöntemle gerçekleştirdiği başarılı mücadelenin diğer belediyelerle paylaşıldığı programın ikinci günü uygulamalı eğitim ile devam etti.

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  • 14.10.2022 15:41
  • Güncelleme: 14.10.2022 15:41
Talas'ta sivrisinekle mücadelede uygulamalı eğitim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Kayseri’de ilk kez “Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları (Wals Metodu) Konferansı” düzenlendi. Talas Belediyesinin sivrisineklere karşı biyolojik yöntemle gerçekleştirdiği başarılı mücadelenin diğer belediyelerle paylaşıldığı programın ikinci günü uygulamalı eğitim ile devam etti.

Programın ilk gününde Belediye Meclis Salonun verilen konferansla vektörler ve onlarla mücadele yöntemleri anlatılırken ikinci gününde ise anlatılanlar uygulamalı olarak tekrarlandı. Konferansa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yanı sıra, Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı.

Programın ilk gününde konferans sonrası konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Ben işin ehliyle çalıştığım için hayatımdaki başarıları elde ettim. Bu tip eğitimlerin, herkese kendi branşların da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir disipline katılmak, yapılan işin eğitimini almak, bir şeyler öğrenme gayretinde olmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra Başkan Yalçın tarafından konferansa katılanlara plaket ve sertifika verildi.

Programın ikinci gününde Reşadiye Mahallesindeki Kurban Satış Pazarında gerçekleşen pratik eğitimlerde vektörlerle mücadele için kullanılan ilaçlar ve uygulaması anlatıldı. Eğitimlerin sonunda alana yerleştirilen özel kağıtlarla kullanılan ilacın ulaştığı mesafe ve etkinliği test edildi. Program sonunda düşüncelerini dile getiren katılımcılar, verimli bir program geçirdiklerini kaydederek bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

İlk olarak konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü İlaçlama Sorumlusu Hasan Şen, “Talas Belediyesi’ne ve başkan beye çok teşekkür ediyorum. çok faydalı bir eğitim oldu bizler için.” İfadelerini kullanırken, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin, ve Aksaray Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Alaboyun, da vektörlerle mücadelede yeni imkan ve araçların tanıtılmasının yanında biyolojik mücadelenin de vurgulandığı eğitim programının kendilerine çok şey kattığının altını çizerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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