Talas’ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi

Konuyla ilgili Talas Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Davul çalınması uygulamasına devam edileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özellikle ‘öğrenci şehri’ olan Talas’ta çok sayıda öğrenci ile bir araya geldiğimizde ‘Ramazan davulu’ konusunu bize aktararak çözüm talebinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bunlara ilave olarak teknolojinin gelişmesi de insanların kendi imkânlarıyla sahura kalkabilmesini mümkün kılmaktadır. Son dönemlerde Ramazan davulu geleneğinin/kültürünün uzağında gerçekleşen bazı uygulamalar nedeniyle sayın kaymakamımız ile birlikte ilçemizde davul çalınmasının önüne geçen sözlü bir prensip kararı almıştık. Ancak konuya duyulan hassasiyet, ilçemiz sakinlerinden gelen yoğun talep ve sosyal medyadaki ölçüsüz tartışmalar bu prensip kararından vazgeçmemizin doğru olacağı kanaatini oluşturmuştur. Bu doğrultudaki karar ve takip Kayseri Valiliğimiz tarafından yerine getirilecektir.”