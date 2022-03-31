Talas'ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi

Talas Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak amacıyla çalınan Ramazan davulu uygulamasının kaldırıldığı duyurulmuştu. Tepkiler üzerine İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez'in de bilgisi dâhilinde karardan geri adım atıldı. 

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  • 31.03.2022 16:59
  • Güncelleme: 31.03.2022 17:08
Talas'ta Ramazan davulu çalınmaması kararından, tepkiler üzerine vazgeçildi
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Konuyla ilgili Talas Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Davul çalınması uygulamasına devam edileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özellikle ‘öğrenci şehri’ olan Talas’ta çok sayıda öğrenci ile bir araya geldiğimizde ‘Ramazan davulu’ konusunu bize aktararak çözüm talebinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bunlara ilave olarak teknolojinin gelişmesi de insanların kendi imkânlarıyla sahura kalkabilmesini mümkün kılmaktadır. Son dönemlerde Ramazan davulu geleneğinin/kültürünün uzağında gerçekleşen bazı uygulamalar nedeniyle sayın kaymakamımız ile birlikte ilçemizde davul çalınmasının önüne geçen sözlü bir prensip kararı almıştık. Ancak konuya duyulan hassasiyet, ilçemiz sakinlerinden gelen yoğun talep ve sosyal medyadaki ölçüsüz tartışmalar bu prensip kararından vazgeçmemizin doğru olacağı kanaatini oluşturmuştur. Bu doğrultudaki karar ve takip Kayseri Valiliğimiz tarafından yerine getirilecektir.”

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