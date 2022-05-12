Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Talas Belediyesi tarafından 'Doğaya Nefes, Geri Dönüşüme Destek Olalım' sloganıyla okullar arası atık toplama kampanyası başlatıldı.

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  • 12.05.2022 09:40
  • Güncelleme: 12.05.2022 09:43
Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından ’Doğaya Nefes, Geri Dönüşüme Destek Olalım’ sloganıyla okullar arası atık toplama kampanyası başlatıldı.

Genç nesillerin çevre ve geri kazanım konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanya ile plastik, metal ve kâğıt atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. Kampanya çerçevesinde bir yandan atıklar toplanırken diğer yandan da gençlerin spor, bilim ve kitapla ilgili hediyelerle kişisel gelişimlerine kapı aralanacak. Daha önce geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili projeleri ödüllendirilen Talas Belediyesi’nin bu faaliyeti ile öğrenciler, daha yaşanabilir bir çevre için adım atmış olacak. 12-31 Mayıs arasında geçerli olacak atık toplama kampanyasında plastik kategorisinde her 100 kilograma spor topu seti, her 150 kilograma badminton seti ve her 500 kilograma robotik set hediye edilecek. Metal kategorisinde ise her 50 kilogram atık toplayana 3’lü seksek seti veya at-yapıştır raket seti, her 250 kilograma hologramlı dünya küresi verilecek. Kağıt kategorisinde de her 250 kilogram atık toplayana spor topu seti, her 500 kilograma okul hijyen seti ile her bin kilograma Türk klasikleri seti hediye verilecek.

5 Haziran Dünya Çevre Günü haftasında dağıtımı yapılacak hediyeler ve kampanyanın detayıyla ilgili bilgi 0553 425 51 47 nolu telefondan öğrenilebilir.

İHA

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