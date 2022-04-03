Talas'ta Kütüphaneler Haftası dolu dolu kutlandı

Talas'ta 58. Kütüphaneler Haftası her güne ayrı bir organizasyonla dolu dolu kutlandı. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de düzenlenen etkinlikler dizisiyle farklı bir kütüphaneler haftası yaşandı.

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  • 03.04.2022 10:13
  • Güncelleme: 03.04.2022 14:12
Talas'ta Kütüphaneler Haftası dolu dolu kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta 58. Kütüphaneler Haftası her güne ayrı bir organizasyonla dolu dolu kutlandı. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de düzenlenen etkinlikler dizisiyle farklı bir kütüphaneler haftası yaşandı.

İlk olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in katılımıyla başlatılan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri daha sonra 4 gün boyunca farklı organizasyonlarla devam etti. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’in konuşmalarıyla başlayan programlar, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve akabinde ’Taş Mektep’ film gösterimiyle devam etti. Etkinliklerin ikinci günü olan 30 Mart Çarşamba günü ’Masal Saati’ isimli program ve “’Cesur Balık’ isimli film gösterimi ile çocuklara farklı bir kütüphane deneyimi yaşatıldı. 31 Mart Perşembe günü ise ’Sarıkamış Çocukları’ isimli film gösterimiyle de etkinliklere farklı bir soluk getirilmiş oldu. Etkinliklerin son günü olan 1 Nisan Cuma gününde ise otizmli çocuklara yönelik olarak ailelerine kaygı bozukluğu ve hiperaktivite konularında seminer verildi.

Günün sonunda ise yine çocuklara yönelik olarak ’Doru’ isimli animasyon filmi gösterimi yapıldı.

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İHA

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